On täiesti usutav, et sellist mässu, nagu Wagneri üksused läbi viisid, ei saa ette valmistada vaikuses. Mingi info pidi jõudma julgeolekuteenistuste kaudu presidendini. Pigem aga tundub, et president läbi kaitseministri üritas siiski kuidagi reageerida. 23. juunil levis Vene ametlikest kanalitest pärinev info, et algatatud on kriminaalasi Wagneri juhi Jevgeni Prigožini vastu ning teda sooviti ka kinni pidada.