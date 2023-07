Putin ja Lukašenka kohtusid eile St. Peterburis. Avalikkuse ette jõudnud info põhjal oli kohtumise peamine eesmärk värskendada Ukraina sõja avalikku poliitilist käsitlust. Venemaa president kordas oma jutustust, et Ukraina vastupealetung on läbi kukkunud ja et ukrainlastel on hiiglaslikud kaotused. Selline arvamus kindlasti põhineb talle esitatud ettekannetel ja kindlasti on võimalik ennast selles ka sügavalt ära veenda.