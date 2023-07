Andres Kraas ⟩ Välismaailmas kuulutame Vene ohtu, kodus pigistame venestumise osas silma kinni

Ükskõik kuhu pead või pilku pöörad, jääb mulje, et oled sattunud vene tsirkusesse. Eriti masendav on olukord pealinnas, kus varsti pole eesti keelega enam midagi peale hakata, sest sellest ei saada enam aru – ei poes, bussis, restoranis ega tänaval. Vanalinna meenetepoed on jätkuvalt täis matrjoškasid ja keskaegseil tänavail kaigub slaavi trubaduuride kurguhääl, kelle repertuaar ulatub Jossif Kobzonist biitliteni, nendib ajaloolane Andres Kraas.