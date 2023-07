TAMO VAHEMETS ⟩ Raudteel surma saamise tõenäosus on 10 korda suurem kui liikluses

Raudteeõnnetused on taas fookusesse tõusnud. Prožektorid pöörati raudteeohutusele, kuna rongi ja sõiduauto kokkupõrkes hukkus kõigest 4-aastane laps (PM 14.07). Selliste traagiliste sündmuste valguses otsitakse ikka vastuseid küsimustele ̶ miks see juhtus, kuidas on see võimalik, et autojuht rongi ei märka? Miks ülesõidule pole paigaldatud tõkkepuud, foore jne?

Jah, me vajame neile küsimustele vastuseid ja on igati inimlik, et otsime süüdlast sooviga taastada turvatunne ja usk, et sedalaadi traagilised sündmused ei saa ometi meiega juhtuda.

Kuigi lahendused raudtee ja sõiduteede ristumiste ohutumaks muutmiseks on olemas, ei ole nende rakendamine alati nii lihtne, kui sooviksime ning nõuavad argisemas olukorras kaalutlemist. Eesti raudteedel on sadu ülesõite, sealhulgas selliseid, mis ongi vähese liiklusega nö metsavahel kulgevad teed, kuhu ülesõitu reguleerivate elementide paigutamine pole pragmaatiliselt võttes otstarbekas, kuid mille osas kerkib igati mõistetavalt arutelu päevakorda alati, kui juhtub õnnetus.

Liiklejatele on mugavus ohutusest olulisem

Pinnapealsete analüüside tegijad, nimetagem neid «kõige ekspertideks», võivad väita, et süüdi on hooletu autojuht, kes mingil arusaamatul põhjusel rongi ei märganud. Rääkimata sellest, kui lihtne on näidata näpuga raudteetaristu omaniku poole, kes pole mingil põhjusel paigaldanud täiendavaid abivahendeid rongi märkamiseks või on siis jätnud looduse pealetungi piiramata.