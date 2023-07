Olulist relvastust wagnerlased Valgevene pinnale kaasa ei toonud. Võib arvata, et ülejäänud suurem osa endistest Wagneri värvatutest on sõlminud lepingud erinevate Vene jõustruktuuridega. Võimalik, et tulenevalt Putini isiklikest usaldusreitingutest võib mingi osa neist tugevdada Rosgvardiat.