Eile toimus terve rida suuremaid plahvatusi Vene tagalas nii lõunarindel kui ka okupeeritud Luhanski linna piirkonnas. Rünnakud Vene tagalas ja ka Venemaa enda territooriumil on niivõrd sagedased, et uudistesse jõuavad neist ainult kõige suuremad. Luhanskis eile toimunud plahvatusi tasub mainida eelkõige sellepärast, et kohalik okupatsioonivõimude esindaja reageeris neile juba loetud minutite pärast, väites, et tegemist oli kobarmoona kasutamisega Ukraina poolt.