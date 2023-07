Tartu kaubamaja katus on vaieldamatult «roheline» . Gigantne tammelehepiirjoon viitab lennukilt ja kosmosest vaatajatele selle peale, et tegemist on igati roheliselt mõtleva linnarahvaga. Kas pargi asemele tehtavat kultuurikeskust ootab samasugune tulevik?

Foto: maa-ameti kaardirakendus