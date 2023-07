RAINER SAKS ⟩ Vladimir Putin ei julge riigist lahkuda

Eile hakkas meedias liikuma vastukäiv informatsioon Lõuna-Aafrika vabariigis augusti lõpus toimuva BRICSi riigijuhtide kohtumise kohta. Alguses ilmus info, et kohtumisele saabuvat füüsiliselt kohale kõik viis riigipead. Ehk siis nende hulgas peaks olema ka Venemaa president Putin. Hiljem lükkas Lõuna-Aafrika vabariigi president ise selle info ümber ja avaldas, et nad töötavad selle nimel, et leida olukorrale lahendus.

Jäi mulje, et Venemaa presidenti füüsiliselt nad ikkagi kohal näha ei soovi. Pärast Rahvusvahelise Kriminaalkohtu välja antud Venemaa presidendi vahistamise orderit ei ole Venemaa president riigist lahkunud. Kohtumisel osalemine parandaks kindlasti Venemaa juhi kuvandit väljaspool ja positsiooni riigis sees. Kuid kui midagi läheb valesti, on riskid omajagu suured.

Kõige tõsisem on aga küsimus, et kas Venemaa president suudab oma võimu siseriiklikult augustiks stabiliseerida selliselt, et ta julgeb riigist lahkuda. Kokkuvõttes näitab selline teemakäsitlus meedias, et Venemaa presidendi rahvusvaheline staatus on vägagi ebakindel. Mida pikemalt selliseid arutelud jätkuvad, seda negatiivsemalt see mõjub Venemaa võimele sõjategevuseks mobiliseeruda.

Praegu tundub ebatõenäoline Türgi presidendi eilne väide, et pärast tema viimast kõnelust Venemaa presidendiga on viimane nõus tulema isiklikult Türgisse kohtuma, et pikendada ka teravilja väljaveo lepingut. Venemaa president ei saa riigist lahkuda, selleks peab olukord oluliselt muutuma.

Rindel jätkub kõik senisel kujul.

Svatove ja Severodonetski suunal üritavad Vene väed kahes-kolmes punktis pealetungi, aga Ukraina väed on suutnud läbimurded ära hoida. Suuri reserve ei ole Ukraina veel siia piirkonda juurde toonud.

Bahmuti juures edenevad Ukraina väed edasi linnast lõunas. Vene armee vastupealetungid toimuvad linnast põhjas ja seal on suudetud Ukraina vägede edenemine peatada. Vene vägede olukord Bahmuti linnas on väga ebamugav, aga kiiret ümberpiiramise ohtu ei näi praegu tekkivat.

Donetski ümbruses jätkuvad Vene vägede pealetungikatsed Marinka piirkonnas, aga muutusi vägede paiknemises ei ole.

Lõunarindel liiguvad Ukraina väed vähehaaval edasi. Vene väed ei suuda kuidagi likvideerida Ukraina loodud sillapead Dnepri vasakul kaldal. Viimastel päevadel ei ole Vene väed seal väga aktiivseid rünnakuid korraldanud. Kokkuvõttes võib olukorda Dnepri ääres pidada tõendiks Vene reservide puudusest lõunarindel.