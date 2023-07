JUHTKIRI ⟩ Hiinaga suhtlemine ELi kaudu on Eesti võimalus

Saksamaa Hiina-strateegia küll rõhutab vajadust koordineerida võimalikult palju Hiina-poliitikat läbi Euroopa Liidu välisteenistuse. Siin on ka Eesti võimalus – arvestades Eesti suurust, ei saa me jääda lootma üksnes kahepoolsetele suhetele tugevneva Hiinaga, vaid peame kaubanduslikke küsimusi arutama Euroopa Komisjoni kaudu.

Eesti peab suurendama ka enda Hiina-pädevust. Eile välja tulnud Briti parlamendi raport näitas Hiina üha arenenumat luuretegevust Ühendkuningriigis. Ka Eestis on tabatud Hiina kasuks tegutsenud spioone. See kõik sunnib tagasi tulema juba avalikkuses kõlanud ettepaneku juurde, et Eestil peab olema ka oma Hiina-strateegia. See ei saa olla koopia Saksamaa strateegiast, kuid peab lähtuma Euroopa Liidu omast. Aeg, mil mõni Eesti poliitik kuulutas lihtsalt läbimurret suhetes Hiinaga, on mööda saanud.