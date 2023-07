Aastaid tagasi toimus Tartus meeleavalduse Emajõe äärde kavandatud tselluloositehase vastu ja see oli tulemuslik.

Praegu on tõsine oht, et Aa küla lähedale, mis on tuntud juba tänu ristsõnadele, rajataksegi tselluloositehas, kirjutab ajakirjanik Teet Korsten.