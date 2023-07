Kui Hiina juht Xi Jinping märtsis Moskvas käis, andis ta kaks vastakat signaali teda vastu võtnud president Vladimir Putini kohta. Kõigepealt rääkis ta, et loodab Putini jätkamisele presidendina ka pärast tuleva aasta valimisi. Lahkudes ütles Xi Putinile isalikult, et too end keerulisel ajal hoiaks – mida iganes see siis tähendama pidi.

Nüüd tekib üha enam küsimus, kas ja kuidas valmistub Hiina Venemaaks ilma Putinita. Eriti nn Prigožini mässu järel on see väljavaade reaalne. Hiinat ei saa puudutamata jätta see, et Venemaa on partnerina ebakindel ning sõjalises avantüüris Ukraina vastu edutu.