Maikuu viimasel päeval said «Vikerhommikus» sõna endine Lihula koolijuht Siret Keskküla ja praegune Häädemeeste koolijuht Egle Rumberg. Koolijuhid väljendasid rahulolematust, et kohalike omavalitsuste ehk enamike koolide pidajate ja koolijuhtide koostöö on puudulik.

Nõustume, et arenguruumi kooli pidajate ja koolijuhtide koostöös on ning olekski aeg pöörata sisulise koostöö mõtestamiseks uus lehekülg. Seda kinnitab ka meie ühiselt seatud siht, mis on kirja pandud Haridusvaldkonna arengukavas 2035 ning mille eesmärk on pädevad ja motiveeritud õpetajad-koolijuhid, mitmekesine õpikeskkond ning õppijast lähtuv õpe.