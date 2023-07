Jaan Pehk ⟩ Orelipoisi suvepäevik: Suvised sosinad saadavad rändama

Muhus oli ilus ilm, kõik lõhnas suve järele. Liiva poes sebis poole rohkem rahvast, kui ma üldse kunagi näinud olen. Šašlõkk oli otsas, ostsin kaks juustupatsi ja sõitsin Papissaarde. Sellest sadamast saab Vilsandile. Kuskilt kuuldus, et seal pidi tore pidu tulema. Vana krobeline Papissaare munakivitee oli moodsama vastu vahetatud, aga kel munakiviisu, see saab ka Muhus, Võiküla tee peal sõita. Lausa kolm kilomeetrit. Jõudsin Vilsandile. Väikese turvalise paadiga. Sadamas toimus kontsert, inimesed olid lõbusad, lõke põles ja laval laulis mitu Jaani. Saabus öö ja jäin kenasse väiksesse majja magama. Hommikul jälle hääl kuklas käsutamas. Et mine kohe Sõrve säärde. Tõusin püsti ja asusin teele.