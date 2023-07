Rait Kondor ⟩ Miks ei julge valitsus kontratsükliliselt investeerida?

Euroopa Liidu aluspõhimõtteks on teatavasti kaupade, kapitali ja inimeste vaba liikumine. Kuna kaupade ja teenuste tarnimisele ELi riikide vahel takistusi ei looda, siis on mõistetav, et kehtib riigiabi andmise keeld. Seda selleks, et ühe ELi riigi valitsus ei saaks enda riigis tegutsevaid ettevõtteid teiste ELi riikide ettevõtetega võrreldes eelispositsiooni viia.