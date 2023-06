Mikk Salu ⟩ Miks otsustas Eesti Jaapanit solvata?

Kirsiks tordil on majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo mai alguses tehtud otsus, et Eesti ei osale kahe aasta pärast Jaapanis Osaka linnas toimuval Expol. See kahjustab Eesti suhteid Jaapaniga, on hoop Eesti pikaajalistele välis- ja julgeolekupoliitilistele huvidele.

Üks probleem ongi, et Expot Jaapanis vaadeldakse ainult majanduslikust aspektist. Eestis on ka varasemate Expode puhul olnud teatav nõutus – mida nende üritustega teha, mida oodata ja kuidas suhtuda. Expod on ka ise olnud erinevad. Mõnikord eelkõige majandusnäitused, mõnikord kandnud endas aga tugevat poliitilist dimensioon. Jaapani puhul tuleb kindlasti arvestada poliitilist aspekti. Nad ise ütlevadki Expo kohta «rahvuslik üritus». See pole lihtsalt näitus, see on midagi palju olulisemat.