OLEG SHAIKOVSKY ⟩ Ei ole vaja karta robotite ülestõusu, kui teeme täna õigeid otsuseid

Juba täna näeme, kuidas tehisintellekt mitmes valdkonnas suurt rolli mängib – ChatGPT, Dall-e ja muud iseseisval õppimisel põhinevad programmid löövad laineid pea igas valdkonnas, mis pähe tuleb. Ja juba praegu on näha, kuidas mõne jaoks on tehisintellekti näol tegemist spetsialistide tööd ja teadmisi ähvardava robotiga, samas kui teise jaoks on tegu tema nähtud vaeva ja teadmisi edendava tööriistaga. Tehisintellekt on ju aga sama, seega kõik sõltub, kuidas selle potentsiaali ära kasutada.

Kunstliku intellekti areng on kiirenenud ja selle võimekus ületab juba mitmes valdkonnas inimeste võimeid. Selle asemel, et lasta end ähvardada, peaksime aga võimalust ära kasutama, sest koostöös võime saavutada kõike seda, mida inimkond omapäi veel teha ei ole suutnud. Oluline on seega aktsepteerida tehisintellekti kui abilist ja partnerit, mida saame suunata vastavalt meie enda vajadustele ja eesmärkidele. Selleks aga, et viia AI ehk artificial intelligence niisuguse tasemeni, et kõige selleni jõuda, on vaja seda suunata ja õpetada. Tehisintellekti õppimisprotsess sarnaneb väga inimese omaga, seda eriti just lapsepõlves õppimisega. Lapsed ei õpi mitte sõnadest, vaid sellest, mida ja kuidas me teeme. Niisiis jälgivad nad meie käitumist ning matkivad seda. Täpselt samamoodi areneb igapäevaselt edasi ka tehisintellekt.