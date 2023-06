Maarja Pild ⟩ Ohtlik pretsedent: ka kohtumajas pole keegi füüsilise rünnaku eest kaitstud

Vastab tõele, et füüsilised rünnakud ajakirjanike vastu ei ole Eestis tavapärased. Kuid selgelt ei ole need ka olematud. Lisaks on ainult tõusutrendis verbaalsed rünnakud, nõudekirjad, kus ähvardatakse miljonikahjuga, ahistamine sotsiaalmeedias, alandavad ning vulgaarsed kommentaarid ja kõik muu, mis füüsilise rünnakuna ei kvalifitseeru.

Aastal 2019 kirjeldas Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamatus Greete Palgi oma bakalaureusetöö tulemusi seoses ajakirjanike ahistamisega ja märgib, et teemat ei ole Eestis varem uuritud. Arvan, et see on suur viga, et teema on saanud sedavõrd vähe tähelepanu. Palgi viitab, et ajakirjanikud selgelt ka pisendavad nende vastu suunatud vaimse vägivalla episoode.