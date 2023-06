Eile toimunud Ramsteini formaadi Ukraina doonorite kohtumine tõi ametliku kinnituse, et Ukraina pilootide treening hävitajate F-16 jaoks on sisuliselt alanud. Enne aasta lõppu siiski ei usuks, et F-16 hävitajad Ukrainas kasutusele võetakse. Elu näitab. Lisaks sai Ukraina endale kindlust laskemoona tarnete ja õhukaitse komponentide suhtes.