JÜRI KOTŠINEV ⟩ Putin teab, et kaotab sõja – ta jääb lootma vaid imele

Putini jaoks on Ukraina sõjast väljumine kaotajana nagu noalöök südamesse. Peale kaotust sõjas tekib kohe küsimus, kes on selles kaotuses süüdi. Selge see, et süüdi oli sõja alustaja. Omakorda on täiesti selge see, et alustaja oli Putin. Vastutuse peab võtma kaotuse eest järelikult ei keegi muu kui Putin, meeldib see talle või mitte. Kaotuse korral sõjas Putinil võimule jääda ei lasta, see on täiesti selge kõigile Venemaal. Putin mõistab seda väga hästi ja teeb panuse sõja venimisele võimalikult pikaks. Ta loodab, et Ukraina praegused liitlased loobuvad Ukraina toetamisest ja lääneriigid muudavad oma välispoliitika selliseks, nagu see oli enne Vene-Ukraina sõja algust.