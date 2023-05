ARVUSTUS ⟩ Rootsis kasvas soovahetusoperatsioonide arv kümne aastaga 1400 protsenti

Transseksuaalsus ei ole moodsa aja leiutis, teadmine soolisest ambivalentsust olemas pea kõigis kultuurides, ulatudes transvestiitidest (inimesed, kes soovivad kanda vastassoo riietust) transseksuaalideni (inimesed, kes on teinud läbi hulga meditsiinilisi protseduure selleks, et oma keha vastassoo tunnustega ehtida). Enamikus kultuurides on mingil kujul aktsepteeritud arusaam, et on inimesi, kes on sündinud ühes kehas, aga soovivad elada teistsuguses.

Väike hulk inimesi, kes on sündinud kehas, millel on mõlema soo tunnuseid või muid füüsilisi tunnuseid, mille põhjal võib väita, et nende sugu ei ole selgelt määratletav. Selliseid tunnuseid on ühel kahest tuhandest lapsest, kellest omakorda iga kolmesajas vajab meditsiinilist abi. Pikka aega arvati, et õige on varakult otsustada, milline on sellise lapse jaoks sobivaim sugu ja teda selliseks kujundada. Sotsiaalmeedia ajastul hakkasid aga sellised inimesed üksteist leidma ja identiteedi-liikumisena organiseeruma.

/.../

On olemas interseksuaalsed inimesed, kes on bioloogiliselt mehed või naised, aga kellel on ka teiseseid vastassoo sootunnuseid, aga on ka neid, kes tunnevad seksuaalset erutust kujutades end riietumas vastassoole omaselt või koguni kujutledes end vastassoo kehas elavana. Seda nähtust tuntakse autogünefiilia nime all ja tänases trans-narratiivis on see peaaegu vihakõnena sildistatav tabuteema.