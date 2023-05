NÄDALA NÄGU ⟩ Kits kärneriks, tööstur looduskaitsjaks

Äripäev (16.04) päris aru huvide konflikti kohta: oli ju Tamm enne valimisi deklareerinud, et raiemahtu ei tohi vähendada ja tööstuse huvide eest tuleb seista. Puidutööstuse huvi on metsast puit kätte saada, keskkonnakomisjon tegeleb aga keskkonnapoliitikat ja -kaitset, loodusressursside kasutamist ning looduskaitset käsitlevate eelnõudega.

«Arvan, et puidutööstur on üks kõige suurem looduse sõber,» väitis Tamm. «Luban, et teen kõik oma otsused nii keskkonnasõbralikud kui üldse saab.»