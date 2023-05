Sündimus on kriisis

Mare Ainsaar: Inimeste ja rahva jätkusuutlikkus ei ole loodetavasti oluliste teemade nimekirjast kadunud, sest ilma inimesteta ei ole ju kõigel muul ka mõtet. Samas peab sellistel delikaatsetel teemadel nagu laste saamine oskama ka mõtteid väljendada. Kindlasti ei tule kasuks naistele laste saamise nõude esitamine või väga otsene retoorika, et raha eest tuleb sünnitada rohkem lapsi. See tekitab trotsi ja vastumeelsust, naised ei ole ju sünnitusmasinad, et paned mündi sisse ja lapsed sünnivad. Samas on kindlasti lapsevanematel abi vaja, et olla kindlad toimetulekus. Hiljuti rääkis Tartu Ülikooli teadlane Leonore Riitsalu oma uuringust, kus taheti teada saada, kuidas rahaline heaolu toimib ja jõudis järeldusele, et kõige olulisem on kindlustunne. Just see kindlustunne, et vaatama laste arvule on võimalik laste vanematel pakkuda lastele võimalusi ja realiseerida enda unistusi, on oluline. Tänapäeva maailmas on selleks vaja ka raha ning ühiskonna solidaarsust.