AK FOOKUS ⟩ Kristjan Maruste: elektritõukerataste ohtudest heietamine on kahetsusväärne asendustegevus

Kahjuks aga selgus, et väga paljud kliendid olid ennustustest liialt optimistlikud, laod jäid rattaid täis ja tellimused meile vähenesid drastiliselt. Mõned kliendid läksid isegi pankrotti. Nägime, et 2023. aasta mahud saavad olema väiksemad kui eelneval aastal ja kuna meil ei olnud inimestele piisavalt tööd pakkuda, olime sunnitud 16 protsenti isikkooseisust koondama.

Elektritõukerattad tulid kohta, kus nende jaoks polnud infrastruktuuri. Kas see olukord on paranemas?

Eestis on infrastruktuuris viimasel kahel aastal palju ära tehtud. Nii Tallinnas kui ka Tartus ja Pärnus. Muutus on tulnud renditõukeratastega. Aga meedia on muidugi ehitanud sellise ruumi, nagu oleks tõukeratas kõiges süüdi.

Absoluutselt! Ma toon näite: kui on õnnetus, siis on suur pealkiri – tõukeratas sõitis kuhugi. Kui inimene jääb auto alla, siis on pealkiri, et jalgrattur või inimene sai autolt löögi, mitte et auto sõitis inimesest üle. Kõik on pakendamise küsimus.