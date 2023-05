RAINER SAKS ⟩ Venelased on Bahmutis ja Donetskis kulunud, initsiatiiv libiseb käest

Venemaa on selgelt häiritud informatsioonilise initsiatiivi kaotusest ning üritab peamiselt õhurünnakute abil hoida initsiatiivi täiesti käest libisemast. Vene sotsiaalmeedia on muutunud väga erksaks igasuguste Ukraina rünnakute ja plaanide suhtes ja edastab nende kohta kiiresti teavet.

Eile astus lavale ka USA riigisekretär Anthony Blinken, kes arvas, et USA käsutuses oleva teabe kohaselt alustab Ukraina rünnakut järgmistel nädalatel. Kuna see langeb ühtlasi kokku 9. mai tähistamisega, siis süvendatakse läbi selliste avalduste Venemaal juurdunud kinnisideed, et Ukraina ründab just sellel päeval. Taaskord hämmastav sünkroonsus sõnumites Ukraina ja USA vahel.