Mida saaks teha tagamaks, et Eesti saaks rikkamaks? Majandusteadlased on sajandeid uurinud, mis on majanduskasvu mootor, aga ei ole suutnud teha kuigi palju kindlaid järeldusi. Üks arusaam on, et vaesed riigid saavad jõukamaks lihtsalt sellega, et impordivad masinaid ja tehnoloogiat rohkem arenenud riikidest, võib-olla nagu Eesti tegi 1990. aastatel, aga see ei ole võimalik rikkamate riikide puhul.