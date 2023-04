RAINER SAKS ⟩ Kardinaalne muutus - Putin näitab ennast sõjalise operatsiooni otsese juhina

Nüüdseks on olukord niivõrd kardinaalselt muutunud, et Putin demonstreerib ennast otseselt sõjalise operatsiooni juhina, võttes sellega ka selge vastutuse sõja edasise kulgemise eest. Ühtlasi näitab see infooperatsioon, et Venemaa hindab Ukraina võimalikku kevadrünnakut vägagi ohtlikuks.

Rindepiirkonna külastamise ohtlikkust hinnates võib arutleda ka nii, et Ukraina puhul on tegemist tõelise rahvasõjaga oma vabaduse eest, demokraatia toimib ning vajadusel leitakse uus ja korralik juht. Venemaa puhul aga kehtib vist paradoks, et vähemalt seni, kuni Ukrainal on lootust oma territoorium vabastada, on neile sobivam, kui Venemaa praegune juhtkond jätkab ametis.