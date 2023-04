Urmas Paet ⟩ Vene-vastaste sanktsioonide mõju sõltub nende täielikust rakendamisest

Kõigis kolmes valdkonnas on saavutatud sanktsioonide märkimisväärne mõju, kuid palju on veel saavutada. Muidugi ei ole sanktsioonid võlulahendus, sest nad ei suuda lahendada kõiki probleeme. Neil on mõju kolmele nimetatud valdkonnale, kuid paraku on ka viise sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks ning samuti ei kata senised sanktsioonid kõiki vajalikke valdkondi.