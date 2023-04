PÄRIMUS ⟩ Patuoinad ja rahutud hinged – kollektiivsest süüst kultuuriajaloolise pilgu läbi

Järgnev ülevaade saab siiski esitada vaid skemaatilise kontsentraadi süütaju väljendumisest pärimustekstides, kroonikates ja ajaloolistes kohtudokumentides, tuues välja puutepunktid inimeste reageerimisviisidega 21. sajandil. Siinses käsitluses pole esikohal mitte teoreetiline küsimus, kas mõnele grupile on kollektiivse süü omistamine asjakohane, vaid kuivõrd seda meie arhiivimaterjalide põhjal otsustades on või ei ole erinevate kriiside või konfliktidega seoses tajutud ja kuidas sellest on räägitud, kuna olulised on ka narratiivsed argumenteerimisliinid.