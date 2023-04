Arenenud maades ehk rikastes riikides on demograafiline plahvatus juba ära toimunud, mõned leegid veel lõõmavad, aga üldjoontes on praegu suitsu hajumise ja laipade loendamise aeg. Laipu on tohutult, aga praegu on need veel ülivaldavalt teistest liikidest. On aasta 2023, inimesi on kaheksa miljardit ning nad moodustavad koos koduloomadega ligikaudu 96 protsenti kõikide imetajate biomassist.