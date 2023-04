KATARINA BUDRIK ⟩ Kolm peamist argumenti kooseluseaduse täieliku rakendamise kasuks

Ei pea olema politoloog, kuigi igati soovitan, et aimata (üle-)järgmise valitsuse suunitlust. Paraku ei ole poliitika mitte ainult tsükliline, vaid edasi-tagasi liikuv: pärast «kõigi aegade liberaalsemat valitsust» on kindel, et järgmine tuleb tugeva konservatiivse kallakuga. Sellisel juhul tekib küsimus: isegi juhul, kui rakendusaktid võetakse vastu, mis hoiab ära nende tühistamist või muutmist?

Sisuliselt ainult see, kas hääled riigikogu istungisaalis on koos ning kas opositsioon on valmis minema obstruktsiooni teed. See erineb abieluvõrdsusest, mille puhul on selle kaotamisel suurem mainekahju nii välispoliitiliselt (olla esimene EL liikmesriik, kes kaotab abieluvõrdsuse? Tänan ei!) kui ka siseriiklikult. Teisisõnu, see annab meile tugevama, põhjalikuma ning säilenõtkema kaitse poliitiliste tormituulte vastu.