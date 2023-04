SIIM KIISLER ⟩ Reformierakonna pikas plaanis olid maksutõusud ilmselt juba ammu sees

Mingeid üllatusi riigi rahakotis vähemalt kahele partnerile olla ei saa, kahe kolmandiku ulatuses jätkavad valitsemist samad parteid, kes on riigirahanduse tänasesse seisu viinud. Ka senine reformierakondlasest rahandusminister Annely Akkermann on ju otsesõnu välja öelnud, et riigi rahanduse halb seis oli neile loomulikult teada. Eks see olukord oli teada igaühele, kes vähegi süveneda soovis. Usutavad ei ole ka Eesti 200 suured silmad, sest rohkem kui 1,5-miljardilisest eelarvepuudujäägist oli juttu juba sügisel.