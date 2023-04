Mart Kuldkepp ⟩ Alliansi idatiiva kaitse ei tohiks edaspidi enam unarusse jääda

Ukrainas toimuva sõja taustal on Soome ja Rootsi NATOga liitumise pikaks veninud protsess jätnud mõnevõrra kahvatu mulje. Pidulikud deklaratsioonid, läbirääkimised ja ratifikatsioonihääletused pole kindlasti samasuguse vahetu uudisväärtusega nagu raketirünnakud ja relvatarned. Samuti ei saa öelda, et eriti Soome oleks NATOga liitudes astunud enda seisukohalt mingi enneolematult radikaalse julgeolekupoliitilise sammu, «loobunud neutraliteedist» või muud sellesarnast.

Mäletatavasti juba 1994. aastal ühines Soome NATO algatatud programmiga «Partnerlus rahu nimel» ning osales NATO egiidi all toimunud rahuvalvemissioonidel 1996. aastal Bosnias ja Hertsegoviinas ja 1999. aastal Kosovos. 2014. aastal said Soomest ja Rootsist koos esialgu veel kolme teise riigiga NATO lähimad strateegilised partnerid (Enhanced Opportunities Partners). Kui Rootsit võib pidada mingil määral teistsuguseks juhtumiks, siis Soome on NATO lävepaku taga seisnud tõesti juba aastaid ning nüüd teoks saanud liitumisotsus tähendab sellest vaid lõplikku üle astumist.