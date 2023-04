JUHTKIRI ⟩ Tallinna Sadama kohtuasi tuleb tingimata lõpule viia

Mäletatavasti oli Lemberi 2016. aastal alguse saanud kohtuasja keskseid küsimusi see, kas üheksaeurose juukselõikuse tasuta saamine oli või ei olnud altkäemaks. Tartu maakohus mõistis Lemberi eelmise aasta lõpus küll õigeks, kuid prokuratuur on otsuse edasi kaevanud.

Need kaks kohtuasja pole oma tähenduselt kuidagi võrreldavad, aga võrdluse tekitab hoopiski grotesk, mida nad pakuvad «koosmõjus», nagu juristid öelda armastavad. Samuti tahaks uskuda, et mõne kohtuasja arusaamatu venimine ei iseloomusta Eesti kohtusüsteemi tervikuna.

Kui riigikohtu esimees Villu Kõve eelmise aasta juunis andis riigikogu ees ülevaate kohtukorraldusest, siis tõstis ta esile, et õigusemõistmise võrdlustabeli järgi paikneb meie kohtusüsteem tervikuna tõhususe ja menetluse kiiruse poolest jätkuvalt Euroopa Liidu riikide esiotsas. Samas möönis Kõve, et kohtumenetluse kiirus tervikuna on languses.