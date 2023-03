JANNE ANDRESSOO ⟩ Meie aja suurima taudi vastu on lihtne retsept. Aga see võetakse see meilt ära

Mõne aja eest avaldatud inimarengu aruanne deklareerib, et Eesti on jõudnud inimarengus kõrge tasemega riikide hulka. Igapäevaelu põhiküsimus pole enam ellujäämine, vaid parem elukvaliteet ja hea tervis, sealhulgas ka vaimne tervis.

Aruande jaoks tehtud uuringud näitasid paraku, et olukorras, mil heaolu on tõusuteel, on Eesti inimese vaimse tervise mured samuti kasvanud. Ka rahvusraamatukogu laenutuste TOP möödunud aasta kohta näitab, et kõige enam vajatakse eneseabi ja populaarpsühholoogia raamatuid.

Kaasaja suurim taud

Meie aja suurima taudina tõid aruande koostajad välja üksinduse. Statistikaameti värskeima, 2021. aasta inimloenduse põhjal on ühe leibkonna liikmega peresid Eestis tervelt 37%. See ei tähenda kohe, et kõik need inimesed oleks ilmtingimata üksildased või õnnetud. Igal juhul kätkeb üksindus endas palju enamat kui sotsiaalne liigitus leibkondliku kuuluvuse põhjal.

Paljuski on see meeleseisund, mis võib tabada igaüht, kellel ei ole elus piisavalt tähenduslikke inimkontakte ja kogukondlikku kaasatust. Seda ka inimeste keskel oma igapäevast elu elades.

Raamatukogud on olnud läbi aegade inimesi ühendavateks paikadeks, mille uksed on kõigile avatud. Neile, kes vajavad üksindust, et iseendani jõuda. Ja neile, kes soovivad üksildust peletada. Ka inimarengu aruandes tuuakse välja, et raamatukogud saavad olla lahenduseks. Vähemasti üheks retseptiks, millega saab inimest aidata ning tema heaolutunnet vaimse tervise hüvanguks kasvatada.