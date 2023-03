Viimane nädal on olnud finantssektori ning intresside maailmas ülimalt volatiilne. Silicon Valley Banki kokkukukkumisest alguse saanud liikumised on jõudnud küsimusteni Credit Suisse’i tuleviku osas. Selle tulemusena on hakatud kahtlema selles, kas keskpangad jätkavad intressitõusudega ka järgnevatel istungitel.