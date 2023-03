Kõrgharidus peab olema teaduspõhine. Üks põhjus on ilmselge – muidu ta poleks kõrgharidus. Kuid veel olulisem on, et koos sellega kasvab inimeste võime tugineda faktidele, teha teadmistepõhiseid otsuseid ja eristada tõde näilisusest. Ilma selleta jäävadki käratsejad käratsema ja naivism õilmitsema.