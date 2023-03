Tõnis Saarts ⟩ Rahvas ei saa valimisi kaotada

Räägitakse, et EKRE juhid vaidlustavad e-valimiste tulemusi seetõttu, et nad võtavad üheselt eeskuju Donald Trumpist. See võib ka nii olla, kuid tegelikult järgib nende käitumine klassikalist populistlikku loogikat. Kuna Helmete jaoks on EKRE taha koondunud «õige ja tõeline» eesti rahvas, siis viimane ei saa ju valimisi kaotada. See oleks demokraatia olemuse vastane. Seetõttu peabki mängus olema mingi mahhinatsioon või võltsing, kus «tõelist rahva häält» püütakse igati varjata.