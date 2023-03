GARRI RAAGMAA ⟩ Raamatukogudest saagu kokkusaamise ja arutelu kohad

Norra raamatukogude strateegia järgi on need «demokraatia majad, mis moodustavad olulise osa demokraatlikust infrastruktuurist». Eesti koostöökogu alustab just «kohalikke dialooge kohalikus raamatukogus» ja sotsiaalministeerium rahastab miljoniprojekti, et ärgitada vabatahtlikke üksi jäänud inimestele seltsilisteks. Et nüüd paneme raamatukogud kui kohtumiskohad kinni ja siis loodame, et vabatahtlikud päästavad meie rahva vaimse tervise ja demokraatia?