KARMO TÜÜR ⟩ Võime kiruda Venemaa praegust juhtkonda, kuid paljutki teevad nad õigesti

Kuid teisalt oli väga kummaline, et selleks valiti haledavõitu ja initsiatiivitu teiste (loe: Lääne) süüdistamise vorm. See kõlas nagu koolipoisi pobisev seletus, et kuidas nii läks, et just tema saunaakna puruks laskis. Ainult et see seletus koosnes kõigest sellest rosoljest, mille peale enamik kuulajaid vaid kergelt muigab: biolaborid ja russofoobia, pedofiilia ja samasooliste abielud, Venemaavastane taraan ja platsdarm jne.