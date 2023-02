Mihkel Kunnus ⟩ Ka kasulikul idioodil võib olla tõeline mure

Mina isiklikult olen tuimema sotsiaalse närviga ja valin EKREt ikka täpselt samavähe kui Reformierakonda, Sotsiaaldemokraate, Keskerakonda jms. No ma näiteks ei kannata silmaotsaski, et Rail Balticu projekti veetakse ikka praegusel kujul edasi. Juba passivadki paekivi-iharad ekskavaatorid viimaste puutumata loodusega paikade veerel, kopp õieli ees, aga ikka on kuskil mingid suurlinnaspliinis härrad ja prouad, kelle arvutusvõime on pöördvõrdelises sõltuvuses tahtmisega Riiga või Berliini ooperisse loksuda ja õhkavad «Euroopasse! Euroopasse! Euroopasse!».