Suurim Putini-vastase koalitsiooni probleem on täna laskemoona, relvastuse ja varustuse jätkumine. Seda ei suudeta endiselt Läänes toota piisava kiirusega, lisatootmist ei ole õieti isegi veel käivitatud. Ka venelased ei suuda toota nii ruttu kui kulutavad, aga nad on siiski suutnud mingisuguse tootmise käimas hoida nagu äsja Lvivi langenud 2023 aastal toodetud raketid kinnitavad. Seega on kevadise operatsiooni õnnestumine kriitilise tähtsusega. USA ametnike väidetav mure, et uut võimalust ei pruugi Ukrainal tulla on õigustatud.