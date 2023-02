Mihkel Mutt ⟩ Sotsiaalne arengupeetus on kuri saatus

Ahvatlev on tuletada Vene erilisus ajaloost, et neid pole mõjutanud renessanss, protestantlus, Prantsuse revolutsioon ja palju muud, mis kujundasid Euroopa palge. Samuti mongoli ikke järelmõjudest, «poolasiaatlusest», «bütsantslusest» jne. Niihästi ajalugu, «vene hing» kui geograafiline ulatuvus on küll olulised, aga ei seleta kõike. Esmalt tuleb arvestada, et kõik maad ei tee oma arengus läbi kõiki staadiume. Käepärasem näide on muidugi Jaapan, mis feodaalmaast muutus mõnekümne aastaga arenenud tööstusriigiks. Lähemast minevikust on tippnäide Lõuna-Korea.