JUHTKIRI ⟩ Sajandi suurim kriis nõuab rahanduses julgeid otsuseid

Üks selliseid hetki on praegu. Ukraina sõda on näidanud, et Venemaa ei ole siiani leppinud Nõukogude impeeriumi lagunemisega ja on valmis seda taastama isegi väga suurte sõjaliste kaotuste hinnaga.

Ohtu on mõistnud kõik erakonnad ja kaitsekulutuste tõstmine kolme protsendini SKTst on juba konsensuslik. Et see on ka riigieelarves sees, siis ollakse sellega justkui arvestatud ja katteallikaid tuleb leida muudele kuludele.

Kuid kaitsekulude tõstmisel tekkivat puudujääki ei saa korvata vaid kokkuhoiuga või veeretada üksnes maksumaksja õlule. Oleme viimase 80 aasta suurimas julgeolekukriisis ja sellega toimetulekuks on laenu võtmine igati õigustatud, hoolimata sellest, et selle maksmine jääb ka meie lastelaste õlgadele. Võimalus kasvada ja elada omas peres, omal maal ning omas keeles ja kultuuris on väärtus, mida ei saa rahas mõõta.

Kuid kiire hinna- ja intressitõus võib inimestel tekitada tõsiseid toimetulekuraskusi ja anda ühiskonnas ootamatu tagasilöögi, mis nõrgendab meie võimet toetada Ukrainat ja võimalikele Venemaa provokatsioonidele vastu seista. Seetõttu tuleb toetada eeskätt majanduslikult nõrgemat ühiskonnakihti, sest nende hulgas on rohkem neid, kelle hulgas valmisolek Ukrainat aidata on ühel või teisel põhjusel nagunii madalam. Toimetulekuraskustest tingitud ühiskondlikke lõhesid ei ole praegusel äreval ajal kindlasti vaja.

Sajandi suurima julgeolekukriisiga toimetulekuks on vaja niihästi laenu võtmist, toetusi nõrgematele, riigibürokraatia kärpimist kui ka jõukamate maksukoormuse tõstmist.