Tõnis Saarts ⟩ Tavapärased vastandused neil valimistel ei tööta

Mitmed arvamusliidrid ja poliitikudki on kurtnud, et tänavune valimiskampaania on kuidagi uimane ning õhus on vähe kirgi ja pinget. Oluline põhjus seisneb selles, et Eesti poliitika tavapärased vastandused ja konfliktiteljed neil valimistel hästi ei tööta. Sõda ja kriisid jätavad erakondadele liialt vähe manööverdamisruumi, et keegi (peale EKRE) julgeks peavoolust kaugele ratsutada. Ometi ei tähenda see, et kõik jääbki lõpuni nii igavaks. Stsenaariume on kaks: kas tulevad valimised, kus tegelik valijaid kõnetav konflikt selgub finišis, pakkudes alles häälte lugemisel ootamatusi (nii nagu 2019), või tõepoolest on jõujooned juba tänaseks suuresti paigas ja see vormistatakse märtsi esimesel pühapäeval lihtsalt ära (2015. aasta stsenaarium)?