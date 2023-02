ANNE KLEINBERG ⟩ Teadus näitab, et depressioonist aitab terveneda üks üllatavalt lihtne tegevus

Aju on meie keha keerukamaid organeid. Selle tegevus on mõjutatud geenidest, kogu keha toimimisest ja keskkonnast. Aju on pidevas arengus kuni noore täiskasvanueani ja erinevatel arenguperioodidel on stressi suhtes haavatavus omakorda erinev.

Praegu kehtivad psüühikahäirete klassifikatsioonid ei peegelda kuigivõrd häireid aju tasandil, vaid on kokkuleppelised inimese vaevuste kirjelduste kogumid, mis ongi subjektiivsed. Mida rohkem me psüühikahäirete põhjustest teada saame seda sisulisemaks lähevad tõenäoliselt haiguste klassifikatsioonid kui ravisekkumised. Seda, et igal inimesel on oma aju haigus ja selle ravimeetod tõenäoliselt ei juhtu, sest süsteemsete järelduste ja turvalisuse tagamiseks on vaja hinnata enam juhtumeid.