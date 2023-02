JUHTKIRI ⟩ Kuuldused eestikeelse raamatu surmast on tugevasti liialdatud

Eestlased on edetabelite usku, eriti kui andmeid mõõdetakse proportsiooniga SKTsse või 100 000 elaniku kohta. Tänases lehes on suur ülevaade Eesti eelmise aasta raamatumüügi edetabelitest. Absoluutarvudes on tulemused muidugi masendavad. Kirjastuste liidu edetabeli tipus on lasteraamatud läbimüügiga 15 000 ja 11 000, mis pole ju paha, aga neid turustatakse Maxima poeketi kampaania osana.

Seejärel tulevad kokaraamatud ja õpikud, kõik juba hoopis väiksema läbimüügiga. Näiteks neljandal kohal oleva kokaraamatu aastane läbimüük on olnud vaid 6200 eksemplari, kuid raamat ilmus alles oktoobris, jõuluostuhooajaks. Algupärase ilukirjanduse esimene nimetus on nimekirjas üsna põhjas, 39. kohal 1600 eksemplariga, kirjanikult, keda ühena vähestest arvatakse suutvat end autoritasudest ära elatada. Need arvud pole kindlasti midagi rõõmustavat.

Kuigi kirjastamine on Eestis pidev vastuvoolu ujumine, näitab raugematu kirjastamisaktiivsus, et eestikeelne raamat ei kaota veel niipea oma väärtust ja kohta ühiskonnas.

Eks raamatukultuuri hääbumisest on räägitud juba aastaid. Üles on kasvanud nutiseadmepõlvkonnad, kelle meediakasutus on olemuslikult audiovisuaalne. Ei saa öelda, et noored üldse ei loe, kuid nad loevad üsna palju rahvusvaheliselt levivaid ingliskeelseid raamatuid, sest need jõuavad turule enne kui eestikeelsed tõlked ja lisaks on tõlkeist veel palju odavamad ka.