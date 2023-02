VEIKO-VELLO PALM ⟩ Ukrainas ebaõnnestunud Venemaa on meile kallaletungioht

Kokkuvõte: Meil on ees nii mõnigi ärev aasta. Ei ole praegu näha, et oht kuidagi väheneks, ja seda ignoreerida ei saa. Ohu all on kõik, mida me kalliks peame – meie vaba ühiskond, meie enda vabadus, meie seniloodud rikkused –, ja meie ei kavatse neist loobuda. Riiki on võimalik sõjaliselt kaitsta ja ega meil teist võimalust polegi. Kui keegi rumal meie tahtekindlust katsetada proovib, siis kindlasti me õnnestume, me saame hakkama.