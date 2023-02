Eesti tervishoiu juurprobleem on alarahastus. Olukorra parandamiseks on kolm põhimõttelist võimalust: kas suunata süsteemi lisaraha, muuta seda efektiivsemaks või suurendada inimeste omaosalust. Kõike seda erakonnad erinevates kombinatsioonides ka lubavad. Erakondade vastustest paistab selgelt ja ühemõtteliselt tõsiasi, et valijaskond vananeb.