JUHTKIRI ⟩ Maksuelevanti lubaduste portselanipoes ei tehta märkama

Reformierakond loodab hoogsale majanduskasvule, mis peaks nelja aasta pärast riigieelarve tasakaalu viima. See on ilus unistus, aga paraku ei suuda keegi ennustada tänase maailma arenguid nelja aasta perspektiivis. Ja et Eesti SKTst 80 protsenti tuleb ekspordist, mis sõltub maailma arengutest, on suuresti tegu siiski katteta lubadusega.

Laenamise «parim enne» on Eesti jaoks selgelt möödas – intressid on oluliselt tõusnud, mis muudab laenu tublisti kallimaks kui veel paar aastat tagasi. Kuid vahe on selles, mille jaoks laenu võtta. Kaitsekulude kasvatamine on Eesti tulevikku silmas pidades absoluutselt vältimatu. Laenu, mis on selle nimel võetud, ei ole häbi jätta lastelastele maksta. See on hind, mida tuleb maksta põlvkonnaüleselt seni, kuni püsib oht. Et laenamist pole välistanud ükski suurem erakond, oleks aus välja öelda, kui palju on nad valmis Eesti laenukoormust suurendama.