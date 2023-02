AIMAR ALTOSAAR ⟩ «Spordipidu» agressorite relvavendadega mõjub kogu tippspordi vaadatavusele halvavalt

Ma pole ilmselt ainus, kellele on vastuvõetamatu mõte, et meil tuleks olümpiamelu taustal telekast vaadata Venemaa ja Valgevene armeesportlaste võistlemist ning taluda tribüünidel «Rossija, Rossija» karjuvaid vene fašiste. Samal ajal kui nende relvavennad tapavad Ukrainas inimesi, pommitavad ja rüüstavad linnu. Vägistamisest rääkimata, sest kui agressorriikide sportlased olümpial osalevad, toimub see kogu olümpiaideega, kirjutab ajakirjanik Aimar Altosaar.